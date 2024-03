Maryse | “Mi sono liberata del tumore”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 22 marzo 2024) La moglie di The Miz, conosciuta in WWE col nome di, ha annunciato sui suoi social la lieta notizia di essere libera dal, in seguito ad una operazione di rimozione dell’utero e di alcune parti dei suoi genitali. L’operazione chirurgica a cui si è sottoposta risale a circa due settimane fa, durante la quale è stato prelevato del tessuto per escludere la possibilità che fosse stata colpita da un: “Come sapete due settimane fa misottoposta alla rimozione di utero,cervice,tube, ovaie e omento. Inoltre,stati analizzati dei linfonodi prelevati dal mio addome per controllare se la malattia avesse progredito. Mi è stato confermato chefuori pericolo!” È tempo di ringraziamenti “Altra grandiosa notizia è chelibera dal ...