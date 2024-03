Marquez | «La vita mi ha dato una lezione Valentino Rossi? Il più astuto non il più veloce»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2024) Marcintervistato da Repubblica. Nega di avere problemi col fantasma dima poi lo definisce il piùnon il piùo il più talentuoso. Scrive Repubblica. Marcil mese scorso ha compiuto 31 anni. «Mi sembra ieri, che ne avevo 20». Chissà se tornerà ad esserecome allora. «Non so. Sono solo più esperto». Otto titoli mondiali, poi un braccio rotto e quattro anni di calvario. Addio Cannibale? «Lami hauna. Mi sono rimesso in gioco. Ho una montagna davanti: provo a scalarla, divertendomi». all’esordio in Qatar, un quarto e un quinto posto. Dicono che abbia pure rallentato, per prudenza.: «Non sono diventato più prudente: ho capito ...