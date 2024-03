Marilena Facchini | scomparsa nella stessa zona in cui cadde in un dirupo nel 2022 | si cerca da ieri

Gandino. In Val Gandino si cerca Marilena Facchini , 57 anni : uscita di casa giovedì pomeriggio (21 marzo) per una passeggiata con il cane , la donna non ha più fatto ritorno. La 57enne, di Gandino, ... (bergamonews)

Val Gandino, si cerca Marilena Facchini: si è persa nella stessa zona in cui era caduta in un dirupo nel 2022. Allora la salvò il cane - Marilena Facchini giovedì pomeriggio è uscita di casa con il suo cane per fare una passeggiata e non è tornata. L'allarme dato dal compagno. Nel maggio del 2022 il suo border collie, Shiva, l'aveva sa ...bergamo.corriere

