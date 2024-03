Maria interviene per la crisi di un’alunna al serale | anticipazioni di Amici

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ieri agli studi Elios è stata registrata la prima puntata della ventitreesima edizionedidi. Grazie al pubblico presente in studio sappiamo quello che è successo, ma se non volete spoiler questo non è l’articolo che fa per voi, quindi… Durante la prima parte della gara pare che Lil Jolie non abbia cantato al massimo delle sue potenzialità perché era un po’ agitata: “Non ha fatto un’esibizione pulitissima, era emozionata e si è fatta prendere dall’agitazione. – ha raccontato una ragazza presente nel pubblico – Per questo non ha cantato come al solito“. Anche la talpa de Il Vicolo delle News ha confermato l’indiscrezione: “Per la quarta sfida della prima manche si sono sfidati Holden, che ha vinto su Lil Jolie (lei molto agitata non ha cantato benissimo)“. Ladi Lil Jolie e l’intervento di ...