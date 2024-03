Marciano della Chiana | investite due bambine all’uscita della scuola

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 22 marzo 2024) A, duesono rimaste coinvolte in un incidente stradale. L’ASL TSE ha risposto prontamente con un intervento di emergenza urgente, alle ore 16:00, per affrontare la situazione critica. Le due, vittime dell’incidente, sono state trasportate d’urgenza al Meyer in codice 3, utilizzando sia il servizio di elisoccorso Pegaso che l’ambulanza. Sul luogo dell’incidente, per garantire soccorsi tempestivi e appropriati, sono intervenute anche l’ambulanza infermierizzata AVIS Foiano, l’ambulanza infermierizzataMisericordia di M.Sansavino e il servizio di elisoccorso Pegaso 1. In aggiunta ai soccorritori medici, sono state ...