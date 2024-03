Marcia del giorno | gli ex giocatori si uniscono alla lotta contro la MND con una camminata a lunga distanza

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Gli ex calciatori Marcus Stewart e Stephen Darby stanno organizzando uno dei più grandi eventi di raccolta fondi per la Darby Rimmer MND Foundation per aumentare la consapevolezza sulla malattia dei motoneuroni. Una squadra composta da 16 exintraprenderà il trekking della “del”, che inizierà allo stadio dell’Università di Bradford e percorrerà più di 175 miglia in due giorni e mezzo. La passeggiata inizia oggi e tocca 17 campi da calcio nel West Yorkshire e nel nord-ovest, tra cui Elland Road, l’Etihad Stadium, l’Old Trafford e il Goodison Park, prima di finire ad Anfield domenica sera. Nuova passeggiata per la raccolta fondi 22-24 marzo 2024#marzodelDa Bradford a Liverpool passando per 17 club e oltre 175 miglia. Per partecipare puoi ...