Mappa dell’immigrazione Albanesi al primo posto | poi marocchini e ucraini Crolla il flusso dalla Russia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 22 marzo 2024) Extracomunitari in aumento rispetto al 2022 anche se non ai livelli del 2013 e del 2014, quando è stata registrata la massima presenza. E’ questo il quadro che emerge dai dati forniti dal ministero dell’interno riguardo ai permessi di soggiorni nella provincia di Fermo. Va detto che fino al 2007 i dati trasmessi all’Istat venivano elaborati e diffusi sui cittadini stranieri in possesso di un valido documento di soggiorno. A partire dal 2008 è stata elaborata una nuova serie sui permessi di soggiorno in cui non sono più compresi i cittadini dell’Unione europea, per i quali, dal 27 marzo 2007, non è più previsto il rilascio del documento di soggiorno. I dati comprendono, oltre ai documenti in corso di validità, anche i minori registrati sul permesso di un adulto. Al 31 dicembre 2023 i cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti nella Provincia di Fermo risultano 16.806 di cui ...