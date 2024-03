Maltrattamenti e violenza sulla moglie | 51enne arrestato e portato in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Legnano (Milano), 22 marzo 2024 – Già con precedenti per episodi simili, era stato denunciato dagli agenti di Polizia peralla: pochi giorni fa, alla fine del percorso giudiziario, l’arresto. Gli agenti del Commissariato di Legnano hannoun cittadino albanese classe 1973, destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. L'uomo dovrà ora scontare una pena di 4 anni e 6 mesi. Il, gravato da precedenti di polizia perdomestica, era stato nuovamente denunciato dai poliziotti del Commissariato di Legnano alla fine del 2020 e ancora una volta si era trattato diverso la. In seguito alle indagini ed agli ...