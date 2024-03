Malore in aereo per alunna di 10 anni | in viaggio verso la Thailandia con i genitori Diagnosticato un tumore al cervello L’ambasciata la segue e si attiva una raccolta fondi

Stava raggiungendo Vienna per un congresso internazionale, l’ aereo era quasi in fase di atterraggio quando all’improvviso ha perso i sensi. Gianpietro Scomparin, 57 anni, di San Donà di Piave, dal ... (open.online)

C'è una bimba di Roma che si è sentita male in Thailandia e sta cerca ndo di tornare a casa. Era in volo con la famiglia quando ha avuto un Malore . Appena atterrati, è... (leggo)

Bambina romana si sente male sull'aereo, operata in Thailandia per un tumore alla testa: la famiglia cerca di riportarla in Italia - C'è una bimba di Roma che si è sentita male in Thailandia e sta cercando di tornare a casa. Era in volo con la famiglia quando ha avuto un Malore. Appena atterrati, ...leggo

Distrutto un drone Houthi, il video dell'elicottero francese - Milano, 20 mar. (askanews) - Lo stato maggiore della Difesa francese ha diffuso sui social le immagini dell'intercettazione da parte di un elicottero francese di un drone aereo proveniente dallo Yemen ...quotidiano

Cagliari, pescatore colto da Malore: soccorso dalla Guardia costiera - Nella tarda mattinata di ieri un elicottero della Guardia Costiera di Cagliari ha soccorso un pescatore 75enne colto da un Malore mentre si trovava a bordo di un peschereccio ...sardegnalive