Malattie croniche ad alto impatto | cambio di rotta per la distribuzione delle cure | tra vantaggi e nuove sfide per società scientifiche | farmacisti | clinici e pazienti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) - 22 marzo 2024 - Il tema “terapie”, emerso come cruciale durante la fase pandemica, è un tema attualissimo e molto caldo, tra costirisorse impegnate e uno scenario di investimento sulla prossimità dei servizi di erogazione, previsto dal PNRR e DM77. Il governo nazionale si è attivato inserendo nel documento Legge di Bilancio n.213 del 30.12.2023 che sancisce la manovra finanziaria, un punto in cui è indicato un mandato chiaro relativo alla riprogettazione dei flussi didel farmaco sul territorio, con focus particolare su alcune categorie di farmaci (A PHT). L'obiettivo è migliorare e semplificare l'accesso alle terapie in ottica di prossimità e di maggior sizza, con particolare riguardo ai ...