Malattia X | il terrore di una nuova pandemia più aggressiva del Covid | cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nuovi virus: gli esperti – da Ilaria Capua a Fabrizio Pregliasco – hanno già lanciato l’allarme: “In arrivo unapeggio del“. E, mentre, Dengue ha infettato 2 milioni in Brasile, sono diversi i patogeni sotto osservazione. Vediamoli insieme.Leggi anche:X, l’allarme di Ilaria Capua: “Unapeggiore delX: c’è il rischio di unaA lanciare l’allarme è l’Oms, che ha individuato in questo agente patogeno sconosciuto la potenziale causa della prossima grandeche potrebbe colpire in qualsiasi momento e uccidere milioni di persone in più rispetto al. Il direttore dell’Istituto nazionale statunitense per le allergie e le malattie infettive ...