Mal di testa in gravidanza | le possibili cause e quando preoccuparsi

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tra i disturbi più frequenti della, il mal dioccupa un posto importante sia in termini di incidenza che di fastidio, condizionamento della qualità della vita econseguenze. Nonostante sia un disturbo comune e spesso non associato direttamente alla, è una realtà che interessa molte donne, soprattutto nel primo e nel terzo trimestre di. Per comprendere meglio la realtà del mal diinè doveroso innanzitutto precisare come il termine scientifico preciso è quello di cefalea, di cui ne esistono diverse tipologie. L’Istituto Superiore di Sanità riporta: Cefalea di tipo tensivo – dolore persistente ai lati delladovuto solitamente a stress, postura scorretta, disidratazione e ...