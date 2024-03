Maestro di religione accusato di abusi su quattro bambini dell’asilo | parte il processo Ma si temono altre 40 vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) Milano, 22 marzo 2024 – Un gesto sospetto, l’allontanare in tutta fretta una piccola alunna, aveva fatto scattare le indagini. Adesso, a un anno di distanza, si è aperto ilcon rito abbreviato per ildidi 35 anni finito in carcere per violenza sessuale nei confronti dibimbi in un asilo., durante le attività a scuola, documentati anche grazie alle microcamere piazzate dalla Polizia locale di Milano. Oggi si è aperta, davanti al gup di Milano Angela Minerva, l'udienza preliminare nella quale la giudice ha rigettato una serie di eccezioni preliminari avanzate dalla difesa dell'imputato. Poi, i legali di quest'ultimo hanno formulato richiesta di abbreviato. Ilinizierà il 28 maggio. Come emerso dagli accertamenti, che hanno ...