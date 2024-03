Madonna dell’Arco | iniziative dell’Associazione Piazza Gramsci Giugliano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Una fede e una devozione, quella per laforte e profonda che si rinnova ogni anno nel corso del pellegrinaggio alla volta del Santuario dedicato alla Vergine. L’Associazione diè pronta per la settimana più importante del percorso di fede edche si svolgono nel corso dei dodici L'articolo Teleclubitalia.

ANCONA leggere e recensire il libro ?Le mele del signor Peabody?, scritto dalla popstar Madonna e incentrato sul potere delle parole e su come sceglierle attentamente per non ferire... (corriereadriatico)

ANCONA leggere e recensire il libro ?Le mele del signor Peabody?, scritto dalla popstar Madonna e incentrato sul potere delle parole e su come sceglierle attentamente per non ferire... (corriereadriatico)

Terre di Campania e le Figlie dell’Acqua incontro il 22 marzo - Terre di Campania APS celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua 2024 nella cittadella mariana di Sant’Anastasia, con iniziative che occupano la settimana dal 15 al 22 marzo.agro24

Senza Acqua non c’è Pace - L’Acqua per la Pace è il claim 2024 dell’ONU: Terre di Campania e le Figlie dell’Acqua il 22 marzo per L'articolo Senza...(Fonte: LoSpeakersCorner - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web ...teleradio-news

Giornata Mondiale dell'Acqua, il 22 marzo l'evento per la Pace con Nino Daniele - Terre di Campania e le Figlie dell'Acqua insieme il 22 marzo per la Giornata Mondiale dell'Acqua a Madonna dell'Arco.areanapoli