Maddaloni | “Kim? Al Bayern non sta facendo grandi cose”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 22 marzo 2024) Massimiliano, ex vice CT della Cina e scopritore di, è intervenuto a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport. Queste le sue parole: “Non credo che Calzona resterà sulla panchina del Napoli, è arrivato solo per dare una mano per il finale di campionato. Secondo me De Laurentiis ha già scelto il prossimo allenatore e sono sicuro che sarà uno tra Italiano e Sarri. Sarri è già amato dalla piazza e ha fatto molto bene qui, poi lui è rimasto legatissimo alla realtà napoletana e tornerebbe di corsa. Italiano, invece, è un pallino storico di De Laurentiis e in estate ha già detto che andrà via dalla Fiorentina. Sono convinto che sarà uno di questi due allenatori il prossimo tecnico del Napoli. Conte? Lo vedo più orientato verso Milan o Roma”. “Difensore centrale? La perdita dinon è mai stata colmata, lo abbiamo ...