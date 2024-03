Maddaloni | isola ecologica | aperto secondo varco e modificati gli orari

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 22 marzo 2024). L’assessore all’Ambiente del Comune die fondatore del movimento politico “Riscossa di” Claudio Marone mette a segno un altro importante colpo sul tema della gestione della raccolta dei rifiuti sul territorio comunale. Sono state ultimate questa mattina le operazioni relative alla ridefinizione degli accessi all’nei pressi del Palazzetto dello Sport. Finora infatti il cittadino era costretto ad entrare ed uscire sempre dai cancelli su via Viviani. Grazie agli ultimi interventi invece è statounsu via de Curtis. In questo modo chi si recherà all’per depositare i rifiuti entrerà da via Viviani ed uscirà su via de Curtis. Sono già state ...