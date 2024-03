Mad Max Anthology | la raccolta completa in blu ray è in sconto su Amazon Festa delle Offerte di Primavera

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 22 marzo 2024) Su, in occasione delladi2024, la Mad Maxè scesa di prezzo. I film di Mad Max, specialmente il primo della serie, diretto da George Miller, hanno contribuito a ridefinire e costruire il genere dell'azione e dell'apocalisse. Queste pellicole hanno anticipato moltissime convenzioni specificamente connesse con questo genere, come le scene di combattimento automobilistico ad alta velocità, l'ambientazione post-apocalittica, e l'uso di veicoli personalizzati come mezzi di guerra, presentando un personaggio come Max Rockatansky al grande pubblico cinefilo. Questo, interpretato da Mel Gibson nei primi film, è diventato una vera e propria icona riconoscibile del cinema d'azione, nonché l'emblema dell'eroe solitario in un mondo violento e caotico, ...