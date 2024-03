Macron | lavoriamo a una nuova risoluzione all' Onu su Gaza

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Francia lavora a unaall'Onu per chiedere "un cessate il fuoco immediato e l'accesso umanitario". L'obiettivo è quello di trovare un accordo con i nostri partner europei, arabi e gli Usa. Lo ha detto il presidente francese Emmanuelal termine del vertice Ue.

