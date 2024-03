“Ma quali molestie sessuali?!” Cruciani in difesa di Rocco Siffredi

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così le chat incriminate di, le previsioni della dottoressa Ilaria Capua riguardo una futura pandemia e le osservazioni del senatore Bonelli sugli occhi della signora Meloni.ha esordito leggendo delle frasi dirivolte ad una giornalista: “Allora ragazzi, io voglio sapere da voi una cosa. Secondo il vostro parere, maschi ma soprattutto femmine all’ascolto, questa è una molestia sessuale? ‘Se una donna arriva ad essere così, vuol dire che le manca il c*** per davvero. Fatti una scorpacciata di c*** e impara ad essere una persona normale.’ Queste sono le frasi cheavrebbe rivolto ad una giornalista dopo un’intervista, dopo uno scazzo. ...