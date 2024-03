Ma non hai 4 figli? Andrea | lo sfregio alla miseria | ad Affari Tuoi lo scandalo dell' assegno

(Di venerdì 22 marzo 2024)ad, il tutto per quanto accaduto nella puntata di giovedì 21 marzo. Siamo ovviamente nel regno di Amadeus, il gioco dei pacchi ea fortuna in onda su Rai 1, dove a misurarsi con la sorte erada Rovigo, in rappresentanza del Veneto, accompagnato dmoglie Elisa. Bene, il concorrente parte malissimo eliminando diversi pacchi rossi, restano solo alcuni dei più corposi: 100mila euro e 200mila euro. E a quel punto ecco che il Dottore mette sul piatto un'offerta da 40mila euro. Moralea favola?non solo la rifiuta, ma trita l'. Successivamente, ecco che - incredibile ma vero - accetta la nuova offerta del Dottore da 30mila euro (e ha fatto bene: il pacco che aveva in mano era quello da ...

Al termine della diretta del Grande Fratello, Greta Rossetti ha svelato di essere delusa da Sergio D’Ottavi: il motivo? La nomination per il terzo finalista che lo chef ha riservato a Massimiliano ... (blogtivvu)

“Mi diceva di non sorridere perché avevo i denti brutti”, così Shaila Gatta a Novella 2000. Il tema è quello delle ‘relazioni tossiche‘. L’ex concorrente di Amici ed ex velina di Striscia la Notizia ... (ilfattoquotidiano)

Vuole cento euro al giorno per la droga, i genitori lo denunciano: arrestato - «Siamo disperati, nostro figlio chiede continuamente soldi per la droga. Non possiamo rifiutarci, abbiamo paura delle sue minacce. I nostri risparmi sono finiti. Aiutateci» è ...ilmessaggero

Gli slip uomo di Calvin Klein a metà prezzo su Amazon sono il top delle Offerte di Primavera - Bianchi o neri gli slip e i boxer di Calvin Klein in sconto su Amazon sono l'opportunità che stavi aspettando per sentirti un po' Jeremy Allen White ...gqitalia

Paolo Crepet: «Figli iperprotetti, ma così i genitori li rovinano e crescono degli zombie» - «Sono sempre più stupefatto delle idiozie degli adulti», taglia corto lo psichiatra Paolo Crepet, che in realtà non sembra sorpreso per l'ennesimo caso dettato ...ilmessaggero