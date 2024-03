Ma le api e le farfalle si ‘ubriacano’? I segreti degli impollinatori e perché dobbiamo ringraziarli anche se mangiamo carne

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 – Dopo l’invasione della vespa velutina, gli apicoltori devono fare i conti con il miele cinese. Senza considerare cambiamenti climatici e siccità. La loro protesta in piazza a Roma ha riacceso i riflettori sul settore. Al centro c’è un insetto strategico per la biodiversità. Ecco i( e i nemici) delle api spiegati dall’entomologo Enzo Moretto, fondatore e direttore di Butterfly Arc, la ‘Casa delle’ di Montegrotto Terme e di Esapolis, il museoinsetti di Padova. Il lavoro“Il 75% delle colture agrarie e il 90% circa delle piante selvatiche - chiarisce Moretto - è impollinato da api, vespe,, coccinelle e altri insetti. Peperoni, pomodori, zucchine, patate, mele, ciliegie e pere dipendono tutti dagli ...

