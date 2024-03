Lvmh | Belloni lascia i vertici per la filiale tricolore Chi è la spalla di Arnault che ha italianizzato il gruppo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo oltre vent'anni al fianco del patron di, Antonio, noto a tutti come 'Toni'la poltrona di Direttore Generale e Presidente del Comitato Esecutivo ed esce dal CdA dell'azienda. "Un partner essenziale" lo definisce lo stesso, tanto importante che non mollerà completamente la presa sull'azienda, ma si metterà al timone diItalia nelle vesti di presidente. Segui su affaritaliani.it

Borsa chiusura 22 marzo: dopo il rally i listini si rilassano. Settore della moda inquieto. Spread di nuovo sopra 130 - Arretra Parigi, -0,34%, trascinata al ribasso dai titoli del lusso, a partire da Kering (-3,57%) e Lvmh (-2,28%). Sul titolo che vanta marchi come Vuitton e Moët & Chandon pesa l’annuncio che il ...firstonline.info

Borsa: l'Europa in ordine sparso con Wall Street - L'Europa procede in ordine sparso come del resto si muovono gli indici di Wall Street. Londra sale dello 0,6%, Francoforte guadagna meno (+0,15%) mentre Parigi perde lo 0,33% tra le vendite che contin ...quotidiano

Opa Tod’s, la Consob approva il documento di offerta - Il fascicolo era stato depositato da Crown bidco, società controllata da un fondo gestito da un’affiliata di L Catterton, a inizio mese. Al quinto giorno dal termine del periodo di adesione all’offert ...milanofinanza