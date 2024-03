Lutto a Mediaset | morta la hair stylist Silvia Pizzi | Gerry Scotti | “Ci hai lasciato troppo presto”

Oggi Barbara D'Urso è tornata in televisione a Domenica In, ecco cosa ha detto la conduttrice a Mara Venier Barbara D'Urso , una delle figure più iconiche della televisione italiana, ha fatto ritorno ... (movieplayer)

Marco Maddaloni torna nella casa del Grande Fratello 2024 dopo il lutto familiare. In settimana, il campione di judoka viene messo a conoscenza della morte del suocere, il padre della compagna, e ... (superguidatv)

Lutto a Mediaset: è scomparsa la nostra hair stylist Silvia Pizzi - Lutto a Mediaset: è morta dopo una breve malattia Silvia Pizzi, apprezzatissima hair stylist delle nostre star e per tanti anni delle conduttrici e dei conduttori dei nostri telegiornali. Silvia ...tgcom24.mediaset

Lutto nel mondo del calcio: Joe Barone ci lascia - Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è deceduto all'ospedale San Raffaele di Milano. Barone, che avrebbe compiuto 58 anni oggi, era ricoverato da domenica pomeriggio a seguito di un malore ...informazione

Vandalizzata la tomba del cantante di X Factor e Amici Michele Merlo, il padre: "Gesto grave" - Non c’è pace, neanche nel Lutto, per i familiari del giovane artista Michele Merlo, e per la sua tomba, dopo che l’ennesimo atto vandalico è stato reso noto nella giornata di oggi. Il giovane era ...libero