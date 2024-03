Lunedì l’ultimo incontro | poi l’apertura delle urne

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ultimi giorni di campagna elettorale nel più grande ateneo di Milano, con i suoi oltre 61mila studenti, 2.539 professori e ricercatori e 2.082 dipendenti. Dopo avere incontrato tutti i dipartimenti, personale, docenti, iscritti e collettivi,alle 14.30 i tre sfidanti alla carica di rettore o rettrice dell’università - Marina Marzia Brambilla, Gian Luigi Gatta e Luca Solari - incontreranno tutta la comunità accademica in aula magna. Prima votazione mercoledì 3 aprile dalle 9 alle 18 e giovedì 4 aprile dalle 9 alle 14. Le votazioni si svolgeranno mediante voto elettronico attraverso postazioni informatiche installate nei locali dell’ateneo. Sono già in agenda la seconda votazione e il ballottaggio qualora nessuno dei tre candidati raggiunga subito la maggioranza assoluta dei voti: 10 e 11 aprile, e 17 e 18 aprile. Sei anni fa erano serviti tutti e tre i turni per ...

