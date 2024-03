L’ultimo gossip su Stefano De Martino | “Ha un flirt con Dayane Mello” | erano già stati insieme nel 2017

(Di venerdì 22 marzo 2024)Destarebbe vivendo un nuovo. Secondo recenti indiscrezioni, a colpire il cuore del conduttore Rai sarebbe stata, ex protagonista del Grande Fratello Vip.

Chiara Ferragni starebbe lavorando in gran segreto con una task force di legali e agenzia di comunicazione, per riabilitare la sua immagine dopo lo scandalo del pandoro. (comingsoon)

Un posto al sole: Rossella ha mostrato coraggio ma con Nunzio e Riccardo è stata deludente - Nelle puntate di Un posto al sole attualmente in onda si continua a parlare del matrimonio mandato all'aria all'ultimo momento: Rossella ha mostrato indubbiamente coraggio a interrompere le nozze, ...it.blastingnews

gossip in concerto - Domenica 23 giugno 2024 si svolge all'Idroscalo di Milano presso il Circolo Magnolia di Segrate (Milano), in via Circonvallazione Idroscalo 41, il concerto dei gossip, che presentano dal vivo il nuovo ...mentelocale

gossip, qualche festa in meno ma tanta empatia: la recensione di Real Power - La band di Beth Ditto torna sulla scena dopo 12 anni e lo fa con lo storico produttore Rick Rubin. Il risultato è un inno (sentimentale) al potere delle persone ...vanityfair