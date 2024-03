L’ultima poesia | il nuovo singolo di Ultimo e Geolier che conquista tutti – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024). Fuori all’1 di stanotte. Con queste parolelanciano un, in feat, prodotto da Takagi & Ketra. La canzone, in napoletano e con appena dieci ore di vita, sta scalando la classifica di visualizzazioni su Youtube. «Amo le canzoni napoletane. Amo. E in una sola canzone ha racchiuso mille emozioni. Pazzesca, bravo anche», «Appena esce il pezzo mi faccio tutta la tangenziale in piena notte a piangere fin quando non mi finiscono le lacrime (e mando messaggi a tutte le mie ex dall’asilo a ieri)», sono solo alcuni dei commenti entusiasti. Nel brano il cantante romano sperimenta il napoletano e gli intermezzi tra piano e rap sono in perfetta armonia. Tanti gli applausi sui social. Gigi D’Alessio, ...