Luca Barbarossa spicca il volo | Radio 2 social club | le cifre di un successo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Nel borsino degli ascolti merita una particolare segnalazione la performance di, il format di Rai2 che dal 2019 viene mandato in onda anche nella mattina di Rai 2: martedì ha raggiunto l'8.4% di media con punte del 9% di share. Una performance notevole che sicuramente deve molto al formidabile traino Viva Rai 2! che ogni giorno riesce a mobilitare un bacino notevolissimo e per un motivo o per l'altro a far parlare di sé. Ma se tutta la programmazione mattutina della Rai capitalizza la “piattaforma Fiorello” è anche sintomo, secondo gli sponsor, della capacità di omogenizzare i prodotti in modo che tutto il palinsesto ne ...