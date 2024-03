Lotta | under 15 Zaccarini d’argento Kechoun sul podio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Laè stata protagonista nello scorso fine settimana. Al PalaPellicone a Ostia, si sono disputati i campionati italiani15 digreco romana. A questa competizione hanno preso parte complessivamente oltre 200 atleti da tutta Italia. Da Imola, per l’Usil (Unione Sportiva Imolese) e gruppo sportivo Fiamme Oro, allenato dal campione olimpionico Andrea Minguzzi, e` partita una piccola delegazione di tre atleti che hanno conquistato due medaglie. Per l’Usil Mattiaha guadagnato la medaglia d’ argento nella categoria 68 chilogrammi. Per le Fiamme Oro Imola Nourdineha vinto il bronzo nella classe 48 chilogrammi. Ha partecipato anche Matias Acevedo Sanchez nei 52 chilogrammi. m.m.