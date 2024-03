L’ospedale Un racconto per immagini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Sarà presentato domani, sabato, presso la sede del Centro Studi Beatrice di Pian degli Ontani, alle ore 16,30; "Un Ospedale in cammino, dal Ceppo al San Jacopo". La pubblicazione è stata editata dall’Associazione ‘9cento per celebrare dieci anni dal trasferimento delle attività ospedaliere, da quello storico del Ceppo a quello nuovo e intitolato a San Jacopo. Il libro si basa su di una narrazione essenzialmente fotografica; tra le oltre 140che lo compongono vi si trovano quelle delle fondazioni del nuovo ospedale e quelle dello Spedale storico di Piazza Giovanni XXIII, mentre la parte centrale è occupata da quelle relative alla notte del trasferimento del 20 luglio 2013. Il libro offre al lettore almeno tre chiavi di lettura; la prima è per, la seconda può essere quella di leggere i testi, scritti da autori di grande spessore, ad ...