Los Angeles FC-Nashville SC domenica 24 marzo 2024 ore 03 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dopo anni di altissimo profilo con la conferma del titolo vinto nel 2022 sfiorata nella finale contro il Columbus Crew, il LosFC di Cherundolo è ripartito in tono minore nella speranza di agguantare comunque i playoff. I black and gold non segnano da 3 gare e hanno fatto solamente un punto in questa striscia, sconfitti nettamente sia a Salt InfoBetting: Scommesse Sportive e