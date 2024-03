L’oro da investimento | stateci attenti!

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nell’ultimo periodo moltissimi canali di controinformazione hanno abbracciato nuovi sponsor; uno lo stiamo vedendo dilagare, non ne farò il nome, ma negli ultimi mesi lo stesso marchio l’ho visto pubblicizzato davvero su molti dei siti che visitiamo grazie alle vostre segnalazioni. Evidentemente chi è dietro al brand si sta pubblicizzando dove ha ben chiaro che tipo di pubblico trova. A me la cosa preoccupa moltissimo. Chi legge BUTAC da tempo sa bene che lavoro faccio nella vita, di oro mi occupo dalla mattina alla sera da quando sono nato, e la mia famiglia se ne occupa da 190 anni. Diciamo che è una di quelle materie su cui posso permettermi davvero di fare il debunker e non solamente il fact-checker, la conosco approfonditamente. Di oro difatti su queste pagine abbiamo già parlato più volte in passato. Chi, parlando di oro, usa la parola “”, sta ...