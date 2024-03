L’Ora della Terra | il 23 marzo il WWF invita a spegnere le luci per il bene della Terra

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 22 marzo 2024) Un gesto semplice, unito alla forza di milioni di persone, si trasforma in un atto di grande significato: un’ora di respiro per il nostro Pianeta. È questo quello che rappresenta l’Earth Hour, l’evento globale del WWF che torna stato 23alle 20:30 e che checomunità di tutto il mondo aleper 60 minuti. Un’ora di buio che si illumina di speranza e impegno nella lotta contro il cambiamento climatico e a tutelabiodiversità. Lo slogan di quest’anno è: “+AZIONI -CO2: DIAMO UN FUTURO AL NOSTRO FUTURO!”. Oltre 15 anni dispente per un futuro più verde Dal 2007, il WWFpersone, istituzioni e aziende di tutto il mondo a unirsi al...