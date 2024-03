Londra | Kate in un video | Ho un cancro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 22 marzo 2024) 19.24 La principessa del Galles,, ha rivelato in unalla nazione di avere un, senza precisare di che tipo, aggiungendo che la diagnosi è stata fatta dopo l'operazione all'addome fatta a gennaio nella London Clinic.ha aggiunto che la notizia è arrivata come "uno shock" e ha spiegato di essere sottoposta a chemioterapia da fine febbraio. Ilè stato diffuso per rompere il silenzio. Anche re Carlo ha rivelato di essere in cura per un tumore.