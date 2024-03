Locorotondo | incidente | feriti Strada bloccata

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 22 marzo 2024)le in serata a, in periferia verso Alberobello. Per cause da dettagliare due auto, stando a prime ricostruzioni dell’accaduto, si sono scontrate frontalmente ed una di esse è poi carambolata contro un’altra vettura in sosta. Un ferito è stato trasportato all’ospedale di Martina Franca, non escluso che non sia l’unico ferito.per oltre un’ora. L'articolo proviene da Noi Notizie..