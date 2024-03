L’obiettivo di De Laurentiis è tenersi stretto Kvara e adeguargli il contratto Occhio ad offerte indecenti Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nel corso della puntata radiofonica Punto Nuovo Sport, a Radio Punto Nuovo, è intervenuto il direttore di Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini. Nell’intervento, il direttore di Tmw ha parlato del Napoli di Dee dei suoi piani per il futuro del club. Ceccarini: «Ancora nessuna decisione sul prossimo allenatore del Napoli» Le parole del direttore Ceccarini: «Il prossimo allenatore del Napoli è una decisione ancora non presa da De. Molto dipenderà da come finirà questa stagione e da quale sarà il piazzamento definitivo in classifica. Ci sono tanti allenatori giovani e rampanti, ma ad oggi non mi risulta ancora alcuna scelta. Calzona ha tutto il diritto di correre fino alla fine del campionato senza pressioni e ombre esterne, può giocarsi le sue chances in caso di qualificazione alla prossima Champions League. E ricordiamo che potrebbe ...