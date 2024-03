Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 126 punti

(Di venerdì 22 marzo 2024) Avvioper lotra Btp e. Il differenziale tra i due titoli di Stato è fermo a 126, con il rendimento del decennale italiano che scende di duebase al 3,64 per cento.

17.45 "I dati sullo spread , che non è l'unico indicatore in tal senso, ma che merita di essere ricordato, dimostra che il nostro debito è affidabile". lo ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti ... (televideo.rai)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in lieve rialzo a 127 punti , rispetto ai 125 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano conclude la giornata poco mosso al 3,70 per cento, in vista ... (quotidiano)

Borsa: Europa vede nuovi record, Milano chiude a 0,4% con tonfo Erg - spread chiude a 122 punti su minimi da fine 2021 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - Seduta positiva per le Borse europee all'indomani del test dell'inflazione americana, salita a fe ...borsa.corriere

BTp: spread chiude stabile a 127 pt, rendimento 10 anni scende a 3,66% - I rendimenti del BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948), partiti in calo al 3,68% e ulteriormente scesi al 3,53% in coincidenza con gli annunci svizzeri, sono poi risaliti per chiudere al 3,66% a ...borsaitaliana

Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 126 punti - Lo spread Btp-Bund chiude la seduta in calo di un punto base, a quota 126. Flessione più significativa per i rendimenti dei titoli di Stato, con quelli del decennale italiano che si riducono di oltre ...informazione