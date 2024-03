Lo sapete che la dipendenza da smartphone dipende anche dal feedback aptico?

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il fatto che non si possa più fare a meno dei propriè un fenomeno ampiamente studiato e analizzato. A volte, negli utenti, si sviluppano delle vere e proprienze, che possono essere collegate a molteplici fattori. Uno di questi, che si sta indagando e investigando ultimamente, è legato al cosiddetto, ovvero al legame tra il senso del tatto e le azioni dello(la vibrazione in chiamata, magli altri impulsi tattili che riguardano altre funzionalità). LEGGI> Come usare meno il telefono? Battiamo ladacon qualche accorgimento backda, il ...