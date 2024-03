LIVE Svezia-Svizzera 2-4 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | le elvetiche vincono una sfida equilibrata | Italia ai quarti

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.03: Fra meno di due ore latrae Giappone che chiuderà il round robin da record delle azzurre che dovranno affrontare i. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.01: Si chiude qui. Arriva la bocciata delle svizzere che regala la vittoria alla squadra elvetica. L’dovrà disputare idi finale, vedremo con chi 20.56: Perfette le svizzere che vanno a bocciare, lasciano due stone alle svedesi che difficilmente riusciranno a piazzarle entrambe a punto per pareggiare 20.51: Stonea punto a metà dell’ultimo end 20.44. Arriva il punto delle svizzere che allungano prima dell’ultimo end: 2-4 20.42: Ci sono tre stone svedesi a punto prima dell’ultimo tiro delle svizzere che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35: Non riesce la bocciata risolutiva alla skip svedese e strada aperta per il doppio punto svizzero . Sorpasso dopo due end: 2-1 Svizzera 18.27: Due ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.51: annullato il terzo end 18.43: Una stone svizzera a punto a metà del terzo end 18.35: Non riesce la bocciata risolutiva alla skip svedese e strada ... (oasport)

Scambio di maglia e stima reciproca: Leao e Gyokeres infiammano i tifosi (FOTO) - Ecco cosa è successo ieri sera dopo Portogallo-Svezia, l'amichevole giocata a Guimaraes che ha visto i lusitani vincere nettamente.milanlive

LIVE Svezia-Svizzera, Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA: l’Italia tifa le scandinave per la semifinale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le combinazioni: l'Italia si qualifica in semifinale se... Buonsera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svezia-Svizzera, incontro valido per il round robin dei M ...oasport

Amichevoli Portogallo-Svezia 5-2: Leao lancia la goleada per i portoghesi anche senza Cristiano Ronaldo. In gol Gyökeres - AMICHEVOLI - Il Portogallo vince e convince contro la Svezia di Tomasson, nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo non chiamato dal ct Martinez per la gara di ...eurosport