LIVE Svezia-Svizzera 2-3 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | le scandinave accorciano le distanze nell’ottavo end

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.25: Unapressante costringe laa prendersi il punto, pena un mezzo disastro visto che c’erano ben quattro stone elvetiche nella casa. Laresta avanti 3-2 e per la seconda volta nel match avrà a disposizione la mano 20.11: Tre stone svizzere a punto a metà dell’ottavo end 20.04: Anche il settimo end è annullato 20.02: La doppia bocciata delle svedesi apre la strada all’ennesimo annullamento della mano 19.56:con due stone a punto a metà del settimo end. Fa sul serio la squadra elvetica che non sta sbagliando niente 19.46: Ancora un end annullato, il sesto! Ladeve cercare la giocata risolutiva per rientrare in partita 19.40: Bocciate e contro bocciate. Si va verso l’annullamento ...

