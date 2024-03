LIVE Svezia-Svizzera 1-0 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | punto svedese nel primo end

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.27: Due stone svizzere aquando mancano gli ultimi sei tiri del secondo end 18.19: Laè costretta a prendersi il: 1-0 per le scandinave 18.14: La doppia bocciata piazza una stonenella casa quando mancano 4 tiri 18.08: Mano alla. Due stone svizzere adopo sei tiri delend 18.00: Entrambe le squadre stanno disputando un buonissimo Mondiale, la squadraè seconda in classifica con 9 vittorie e 2 sconfitte come l’Italia che è stata battuta dalle elvetiche in mattinata. Lainvece è già qualificata per la fase ad eliminazionecon 7 vittorie e 4 sconfitte 17.56: Questa è infatti ...

