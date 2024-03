LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 9-10 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | match equilibrato dopo 5?

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Ci pensa Tornike Shengelia a ristabilire la parità con meno di quattro minuti alla prima sirena! 15-13 Adam Hanga dall’arco: i serbi rimettono la freccia! 12-13 Tornike Shengelia col fallo! Il georgiano segna anche il libero aggiuntivo, contro-sorpasso. 12-10 Dalibor Ilic ribatte con la stessa moneta: latorna davanti! 9-10 MAAARCO BELINEEELLIII!! BOMBAAAAAA 9-7 Dejan Davidovac mette la freccia per i biancorossi dall’arco! 6-7 L’ex Olimpia Milano ribatte prontamente: larimane a contatto! 4-7 Ognjen Dobric rimette subito un possesso pieno di vantaggio per le V-nere! 4-5 A segno anche Nemanja Nedovic: contro-parziale dei padroni di casa e -1! 2-5 Dalibor Ilic ...

18:50 La Stella Rossa non sembra più avere possibilità di rientrare in lotta per i playin, con i serbi in sedicesima piazza con 10-20. Milos Teodosic ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Stella Rossa-Virtus Bologna , sfida valida per la 31^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Momento di difficoltà delle Vu Nere, che sono reduci da tre sconfitte di fila ... (sportface)

2-5 Dalibor Ilic sblocca il punteggio per la Stella Rossa! 0-5 Bryant Dunston dal pitturato: ottima partenza della Virtus Bologna ! 0-3 MARCO BELINELLI: ... (oasport)

EL - Stella Rossa vs Virtus Bologna, diretta: Cordinier OUT - 31o turno di stagione regolare di EuroLeague per la Virtus Bologna che, scivolata nell'ultimo mese dal terzo all'ottavo posto in classifica, vuole ripartite e non mettere a repentaglio ...pianetabasket

Basket: Bologna, Cordinier out con la Stella Rossa - Niente da fare per Isaia Cordinier. Il francese ha provato prima della partita contro la Stella Rossa, ma non appare ancora recuperato. Coach Banchi avrà quindi gli stessi 12 del match di Kaunas nella ...napolimagazine

