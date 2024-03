LIVE Stella Rossa-Virtus Bologna 79-73 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | le V-nere tentano il tutto per tutto | ultimi 5?

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82-73 Joel Bolomboy col 2+1: laritorna a +8! 79-73 Lo statunitense va nuovamente a bersaglio: -6 per le V-! 79-71 2/2 per Jordan Mickey a cronometro fermo: latorna sotto la doppia cifra di svantaggio! 79-69 Davidovac riporta i balcanici a +10! 77-69 Luka Mitrovic batte un colpo per lacol 2+1! 74-69 ‘Iffe’ Lundberg segue a ruota il compagno: laaccorcia! 74-67 Marco Belinelli prova a scuotere i compagni! Inizia l’ultima frazione! Finisce il terzo quarto: 74-65 in favore della! 74-65 Risponde subito Shengelia. 74-63 Nedovic da due. 72-63 Replica Tornike Shengelia sempre a ...

Il LIVE in DIRETTA di Stella Rossa-Virtus Bologna , sfida valida per la 31^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Momento di difficoltà delle Vu Nere, che sono reduci da tre sconfitte di fila ... (sportface)

