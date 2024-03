LIVE – Stella Rossa-Virtus Bologna 31-32 | Eurolega basket 2023 2024 DIRETTA

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ilindi, sfida valida per la 31^ giornata dell’di. Momento di difficoltà delle Vu Nere, che sono reduci da tre sconfitte di fila nella competizione, compresa l’ultima nel primo impegno della settimana contro lo Zalgiris. Ora, arriva un’altra trasferta con il solo obiettivo di tornare a vincere per riprendere un po’ di fiducia, anche perché in ballo c’è ancora la possibilità di entrare tra le migliori sei e quindi guadagnarsi l’accesso diretto ai playoff. Da canto suo, la squadra di Belgrado è ormai senza obiettivi e appare un avversario decisamente alla portata, considerando che laha perso le ultime sei ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Dalibor Ilic sblocca il punteggio per la Stella Rossa! 0-5 Bryant Dunston dal pitturato: ottima partenza della Virtus Bologna ! 0-3 MARCO BELINELLI: ... (oasport)

Il LIVE in DIRETTA di Stella Rossa-Virtus Bologna , sfida valida per la 31^ giornata dell’ Eurolega 2023 / 2024 di basket . Momento di difficoltà delle Vu Nere, che sono reduci da tre sconfitte di fila ... (sportface)

EL - Stella Rossa vs Virtus Bologna, diretta: (25-28 al 12') - 31o turno di stagione regolare di EuroLeague per la Virtus Bologna che, scivolata nell'ultimo mese dal terzo all'ottavo posto in classifica, vuole ripartite e non mettere a repentaglio ...pianetabasket

EL - Stella Rossa vs Virtus Bologna, diretta: (23-21 dopo 1Q) - 31o turno di stagione regolare di EuroLeague per la Virtus Bologna che, scivolata nell'ultimo mese dal terzo all'ottavo posto in classifica, vuole ripartite e non mettere a repentaglio ...pianetabasket

Basket: Bologna, Cordinier out con la Stella Rossa - Niente da fare per Isaia Cordinier. Il francese ha provato prima della partita contro la Stella Rossa, ma non appare ancora recuperato. Coach Banchi avrà quindi gli stessi 12 del match di Kaunas nella ...napolimagazine