LIVE Sinner-Vavassori | ATP Miami in DIRETTA | a breve il via del match di Gauff | poi sarà derby

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:55 tra poco dovrebbero scendere in campoe Podoroska, dopodichétra. Vedremo se il giocoperò nuovamente interrotto. 21:33 pare ci possa essere una speranza, smette di piovere. Se non ricomincia ci si proverà verso le 22 italiane, le 17 di. 21:20 ci si vuole comunque provare. Operatori sul centrale a provare a frenare approfittando di una pausa concessa da Giove pluvio. 20:45 Non si gioca, almeno, fino alle 22 italiane, le 17 ora locale. Verso il rinvio completo, che potrebbe arrivare intorno all’1 italiana. 20:27 Niente da fare per le 20:30. Piove ancora a, vi comunicheremo appena sapremo il nuovo orario d’inizio ...