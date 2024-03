LIVE Sinner-Vavassori | ATP Miami 2024 in DIRETTA | continua a piovere | si prova alle 20 | 30

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 Il programma ha subito una modifica: sono stati cancellati tutti i match di doppio, oltre ad aver tolto e riposizionato ogni quinta partita. 19:49 Si procede con rinvii orari a, adesso il nuovo inizio “teorico” dei primi match è fissato per le 20:30 italiane. 18:33 Slitta ancora l’inizio delle partite. Il programma è stato nuovamente posticipatoore 20 italiane, le 15 del sud della Florida. Dprevisioni, pare omessa anche quella finestrella che figurava intorno16 locali, non resta che aspettare e sperare! 17:50 L’orario d’inizio dei match slitta ancora, non si gioca prima delle 19:00. Le previsione ammettono replica dopo le 16 locali, le 21 italiane. 16.42 L’inizio degli incontri è slittato ulteriormente: si inizierà ...

Sinner-Vavassori è la partita del secondo turno del Miami Open in programma oggi non prima delle 19:30 con diretta TV su Sky. Il match è a forte rischio a causa della pioggia In palio i sedicesimi ... (fanpage)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:49 Si procede con rinvii orari a Miami , adesso il nuovo inizio “teorico” dei primi match è fissato per le 21:00 italiane. 18:33 slitta ancora l’inizio ... (oasport)

ATP Miami, Sinner e Alcaraz rivivono lo scambio del 2023. Lo spagnolo: “E’ stato frustrante” - Non ci sono dubbi che lo scambio dell'anno scorso a Miami tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia rimasto nel cuore e nel cervello degli appassionati. Una serie di prodezze da parte dell'uno e dell'alt ...oasport

Sinner-Vavassori all’ATP Miami a rischio per pioggia, la diretta LIVE: nuovo rinvio alle 20:30, orario e dove vederla in tv e streaming - Sinner-Vavassori è la partita del secondo turno del Miami Open in programma oggi non prima delle 20:30 con diretta TV su Sky ...fanpage

LIVE Sinner-Vavassori, ATP Miami 2024 in DIRETTA: pioggia incessante, programma ritardato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 L'inizio degli incontri è slittato ulteriormente: si inizierà non prima delle ore 18.00, ma continua a piovere. La situazione è estremamente difficile.oasport