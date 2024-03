LIVE Sci alpino | SuperG maschile Saalbach 2024 in DIRETTA | Rogentin sfrutta il pettorale e guida la classifica | Odermatt si prende la coppetta

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADEL SUEPRG FEMMINILE DIDALLE 10.00 12.03 Finiti i primi quindici, ne mancano otto e due sono italiani. Il tempo per il podio non si può fare, e si va verso una più che probabile tripletta svizzera. 12.02 La classe e la magia disi vedono nel settore tecnico, ma più di tanto non può fare. Lo svizzero è quinto a 64 centesimi dal connazionale, e deve ancora rimandare l’appuntamento con la 14esima vittoria stagionale. 12.01 Quattro decimi di ritardo peral primo intermedio, amici di OA Sport la gara è finita da un pezzo, e sinceramente non è stato un bello spettacolo. 12.00 Kriechmayr è quinto con lo stesso tempo di Dominik Paris. Marco...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FEDERICA Brignone VINCE LA COPPA DEL MONDO DI SuperG SE…TUTTE LE COMBINAZIONI LA DIRETTA LIVE DEL SuperG MASCHILE DI Saalbach DALLE 11.30 10.51 Grazie per ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI parte NZA LA DIRETTA LIVE DEL SUEPRG FEMMINILE DI Saalbach D alle 10.00 11.03 Penultimo appuntamento stagionale,con in palio ancora la coppetta ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL SUEPRG FEMMINILE DI Saalbach DALLE 10.00 11.31 La pista abbiamo già imparato a conoscerla, Gino Caviezel non ... (oasport)

Alle 11.30 in pista gli uomini jet: numeri alti per gli azzurri, come Kriechmayr e Odermatt che si giocano la coppa - Super-g maschile delle finali di Saalbach che potrete seguire su NEVEITALIA, a partire dalle ore 11.30 con il servizio di LIVE timing FIS. Finali di Coppa del Mondo: il super-g conclusivo a Saalbach è ...neveitalia

FISI-AOC: i risultati delle gare di Kvitfjell, Sestriere, Bardonecchia, Pozza di Fassa, Andalo e Lake Placid - Finali della Coppa Europa: a Kvitfjell in discesa Nadia Delago prima, Sara Thaler terza e Nicolò Molteni secondo. Matilde Lorenzi ventisettesima, Gregorio Bernardi e Marco Abbruzzese 26° E 27°. A Sest ...tuttosport

Sci, Brignone: "Quando sto bene posso essere pericolosa" - "Non pensavo di fare una prestazione di questo LIVEllo, perché pensavo di non riuscire a fare la differenza. Sono soddisfatta del risultato. Non ho da recriminarmi niente per questa stagione".napolimagazine