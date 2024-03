LIVE Sci alpino | SuperG femminile Saalbach 2024 in DIRETTA | discreta prova per Pirovano | tra poco Bassino

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA FEDERICA BRIGNONE VINCE LA COPPA DEL MONDO DISE…TUTTE LE COMBINAZIONI LADELMASCHILE DIDALLE 11.30 10.10 Macuga terza a 71 centesimi. La pista è già tanto segnata. Dispiace perché Melesi enon hanno sfruttato una grandissima occasione. Ora l’austriaca Mirjam Puchner, che potrebbe anche fare la differenza su questo tracciato. 10.09 Macuga transita al primo intermedio in ritardo di 0.06, al secondo il divario lievita a 0.17. 10.08 Si porta al comando Weidle con 0.38 su, non è una sorpresa. Attenzione ora all’emergente americana Lauren Macuga. 10.07 Weidle ha 0.04 di vantaggio al primo rilevamento e stesso tempo di ...

