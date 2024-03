LIVE Pattinaggio di figura | Mondiali 2024 in DIRETTA | INCANTEVOLI GUIGNARD-FABBRI! Sono secondi alle spalle di Chock-Bates

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL LIBERO FEMMINILE DEIDIARTISTICO D23.00 21.52: Punteggio tecnico inferiore a quello degli azzurri ma prestazione di grande spessore della coppia britannica che è in corsa per il podio. Finale esaltante 21.49: A chiudere questo segmento di gara una delle coppie favorite per il podio, la coppia britannica Lilah Fear / Lewis Gibson. Lei ha 24 anni ed è di Greenwich (Stati Uniti), lui è di Prestwick ed ha 29 anni. Sinano a Montreal con la guida di Romain Haguenauer, Patrice Lauzon, Marie-France Dubreuil.stati quinti all’Europeo 2020 e quinti anche a Tallinn nel 2022, settimi al Mondiale 2021 a Stoccolma, decimi ai Giochi di Pechino e sesti ...

