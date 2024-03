LIVE Pattinaggio di figura | Mondiali 2024 in DIRETTA | attesa per Guignard-Fabbri che sfidano i canadesi nella Rhythm Dance

Leggi tutta la notizia su oasport

18.46: Prestazione non straordinaria, con qualche sbavatura, per la coppia britannica composta da Phoebe Bekker e James Hernandez che totalizzano 66.39 (36.78+29.61) che significa terzo posto provvisorio. 18.40: A chiudere il terzo gruppo una coppia britannica composta da Phoebe Bekker, 18 anni nata a Londra e residente a Ashtead, Surrey e James Hernandez, 23 anni, anche lui nato a Londra ma di Amersham. Si allenano ad Aston, New Jersey agli ordini di Nicholas Buckland, Penny Coomes, Zhanna Palagina. Sono stati quarti aijuniores lo scorso anno, sono stati 17mi al debutto all'Europeo di Kaunas. La musica: 1999 di Prince, Purple Rain ...