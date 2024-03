LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2024 in DIRETTA | poche rimonte finora | tra poco Beccari-Guarise! Attesa per Conti-Macii

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.24: Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio 1.23: La coppia statunitense Ellie Kam e Danny O Shea totalizza un punteggio di 115.97 (58.08+59.89) per un totale di 180.41 che li pone al quarto posto 1.22. Altra prova nettamente al di sotto delle aspettative quella della terza coppia statunitense, deficitaria su tutti gli elementi di salto, sia quelli lanciati che quelli in parallelo, tranne il triplo Salchow, ben eseguito 1.20: Non c’è sincronismo nella sequenza Triplo Toeloop+Doppio Toeloop, caduta anche sul Triplo Salchow lanciato 1.18: Bene il Triplo Twist, bene il Triplo Salchow, caduta sul Triplo Rittberger lanciato 1.16: Ancora Stati Uniti in chiusura del terzo gruppo con la coppia decima dopo il programma corto, formata da Ellie Kam, 19 anni, nata in Giappone alla Yokota Air Force Base e Danny O ...